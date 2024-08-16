Еще одна страна обнаружила первый случай инфицирования обезьяньей оспой
Министерство здравоохранения Пакистана подтвердило первый в стране случай mpox (оспы обезьян). Об этом пишет AFP, сообщает Укринформ.
"В Пакистане подтвержден первый случай заболевания mpox", - заявили в Минздраве страны.
В ведомстве также добавили, что штамм вируса еще не был подтвержден, а больной прибыл из страны в Персидском заливе.
Напомним, ранее Швеция подтвердила первый случай заражения обезьяньей оспой.
14 августа ВОЗ объявила, что быстрое распространение mpox (оспы обезьян) в африканских странах является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.