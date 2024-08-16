Україна не буде створювати табори для цивільних з Курщини – омбудсман

Україна не буде створювати спеціальних таборів для цивільного населення Курської області Росії, які захочуть евакуюватися. Також українська влада не очікує, що буде велика кількість охочих евакуюватися з Курської області саме на територію України. Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Радіо Свобода.

Також він каже, що не бачить загроз безпеці цивільного населення з Курської області на території України:

"Ми не очікуємо, що буде велика кількість бажаючих до нас приїхати, якщо взагалі вони будуть. Але я точно не переживаю за те, що буде небезпечно для цивільного населення з території Курської області…

Ми запропонували кожному і кожній з мешканців Курської області в разі бажання евакуюватись з цієї території. Україна відкриє гуманітарні коридори. Чи то на територію, яку контролює Російська Федерація, чи то на територію незалежної України. Це має бути власний вибір будь-якого громадянина, який зараз там перебуває з числа цивільних. Ми точно не збираємося порушувати їхні права".

За словами Лубінця, зараз у добровільному порядку Збройні сили України вже забезпечують гуманітарними речами цивільне населення на території Курської області. На запитання, де будуть селити людей, які потенційно можуть висловити бажання виїхати з Курської області РФ на територію України, Лубінець прямо не відповів. Але каже, в Україні вже давно готова інфраструктура.

"На території Сумської області працював пункт перетину кордону з територією РФ. Працювали і працюють місця для прийняття громадян, для спілкування, забезпечення їхніх потреб… У разі виявлення їхньої доброї волі, якщо вони захочуть приїхати на територію України, Україна їм забезпечить нормальні умови", – сказав омбудсман.

Уповноважений з прав людини прокоментував і критику серед українського суспільства щодо ініціативи влади евакуювати мешканців Курської області РФ на територію України:

"Я розумію, що у нас суспільство може по-різному трактувати зусилля України щодо виконання своїх міжнародних зобов’язань, але ми тим і відрізняємося від росіян, що ми цивілізована нація, демократична нація. І для всіх критиків подібних дій я хочу нагадати, що всі міжнародні партнери продовжують допомагати України саме через те, що бачать різницю. Як тільки ми покажемо, що ми можемо повести себе нецивілізовано, в такий спосіб, як росіяни, тоді ми можемо забути про військову підтримку".

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа.

Російська влада таку інформацію або заперечує, або не коментує. Проте у Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону на даний момент евакуйовано понад 120 тисяч людей.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода