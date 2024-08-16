Украина не будет создавать лагеря для гражданских из Курщины – омбудсман

Украина не будет создавать специальные лагеря для гражданского населения Курской области России, которые захотят эвакуироваться. Также украинские власти не ожидают, что будет большое количество желающих эвакуироваться из Курской области именно на территорию Украины. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Радио Свобода.

Также он говорит, что не видит угроз безопасности гражданского населения из Курской области на территории Украины:

"Мы не ожидаем, что будет большое количество желающих к нам приехать, если вообще они будут. Но я точно не переживаю за то, что будет опасно для гражданского населения с территории Курской области…﻿

Мы предложили каждому и каждому из жителей Курской области в случае желания эвакуироваться с этой территории. Украина откроет гуманитарные коридоры. То ли на территорию, которую контролирует Российская Федерация, то ли на территорию независимой Украины. Это должен быть собственный выбор любого гражданина, который сейчас находится из числа гражданских. Мы точно не собираемся нарушать их права".

По словам Лубинца, в настоящее время в добровольном порядке Вооруженные силы Украины уже обеспечивают гуманитарными вещами гражданское население на территории Курской области. На вопрос, где будут селить людей, которые могут выразить желание выехать из Курской области РФ на территорию Украины, Лубинец прямо не ответил. Но, говорит, в Украине уже давно готова инфраструктура.

"На территории Сумской области работал пункт пересечения границы с территорией РФ. Работали и работают места для принятия граждан, для общения, обеспечения их потребностей… В случае обнаружения их доброй воли, если они захотят приехать на территорию Украины, Украина им обеспечит нормальные условия" , – сказал омбудсман.

Уполномоченный по правам человека прокомментировал и критику среди украинского общества по инициативе властей эвакуировать жителей Курской области РФ на территорию Украины:

"Я понимаю, что у нас общество может по-разному трактовать усилия Украины по выполнению своих международных обязательств, но мы тем и отличаемся от россиян, что мы цивилизованная нация, демократическая нация. И для всех критиков подобных действий я хочу напомнить, что все международные партнеры продолжают помогать Украине именно потому, что видят разницу. Как только мы покажем, что мы можем вести себя нецивилизованно, таким образом, как россияне, тогда мы можем забыть о военной поддержке".

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа.

Российские власти такую информацию либо отрицают, либо не комментируют. Однако в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона на данный момент эвакуировано более 120 тысяч человек.

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