Дані військовозобов'язаних перевіряти по-новому: Кабмін погодив проєкт

В Україні запускають експериментальний проєкт з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Генерального штабу ЗСУ.

Протягом року в Україні реалізуються експериментальний проект з перевірки даних військовозобовʼязаних. Кабмін погодив механізм його впровадження.

Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Він регулює порядок мобілізації, а також умови та вимоги бронювання, відстрочки тощо.

Після ухвалення нового закону в Україні запустили електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста у застосунку "Резерв+". Через нього українці можуть оновити персональні дані, а також отримати електронні військово-облікові документи.