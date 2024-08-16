Данные военнообязанных будут проверять по-новому: Кабмин согласовал проект

В Украине запускают экспериментальный проект по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Правительство поддержало предложение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы и Генерального штаба ВСУ.

В течение года в Украине реализуются экспериментальный проект по проверке данных военнообязанных. Кабмин согласовал механизм его внедрения.

Порядок, в частности, определяет механизм реализации проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он регулирует порядок мобилизации, условия и требования бронирования, отсрочки и т.д.

После принятия нового закона в Украине был запущен электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+". Через него украинцы могут обновить персональные данные, а также получить электронные военно-учетные документы.