В Івано-Франківській області посилять заходи з мобілізації через низькі показники

В Івано-Франківській області найближчими тижнями будуть посилені заходи з мобілізації. Наразі область демонструє одні з найгірших показників, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв’ю каналу ВЕЖА.

"Думаю, декілька тижнів точно буде (посилення заходів - ред.), зважаючи на ті показники, які є сьогодні в Івано-Франківській області. Є потреба" , - сказав він.

Водночас мер Івано-Франківська заявив, що місто не має стосунку до мобілізації.

"Ми не керуємо ТЦК, це не наша структура" , - пояснив він.

Місцеві ЗМІ повідомляють про збільшення блок-постів в Івано-Франківську. Марцінків заявив, що місто не визначає, де можуть облаштовувати блокпости. Втім, згідно з законом про місцеве самоврядування, Івано-Франківськ допомагає необхідними засобами.

"Але здійснюють мобілізацію виключно правоохоронні органи й територіальний центр комплектування" , - сказав Марцінків.

Нагадаємо, народний депутат Дмитро Наталуха заявив, що в Україні налічується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років які потенційно підлягають мобілізації. Залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних.

Як заявив Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної оборони, армія могла б залучити 200 тисяч військовослужбовців до кінця року, якби процес мобілізації тривав нинішніми темпами.