В Ивано-Франковской области усилят меры по мобилизации из-за низких показателей

В Ивано-Франковской области в ближайшие недели будут усилены меры по мобилизации. Сейчас область демонстрирует одни из самых плохих показателей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в интервью каналу ВЕЖА.

"Думаю, несколько недель точно будет (ужесточение мер - ред.), учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность" , - сказал он.

В то же время мэр Ивано-Франковска заявил, что город не имеет отношения к мобилизации.

"Мы не руководим ТЦК, это не наша структура" , - пояснил он.

Местные СМИ сообщают об увеличении блокпостов в Ивано-Франковске. Марцинкив заявил, что город не определяет, где могут обустраивать блокпосты. Впрочем, по закону о местном самоуправлении Ивано-Франковск помогает необходимыми средствами.

"Но мобилизуют исключительно правоохранительные органы и территориальный центр комплектования" , - сказал Марцинкив.

Напомним, народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что в Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет потенциально подлежащих мобилизации. Остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллиона военнообязанных.

Как заявил Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по национальной обороне, армия могла бы привлечь 200 тысяч военнослужащих до конца года, если бы процесс мобилизации продолжался нынешними темпами.