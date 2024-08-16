Більшість звільнених з полону бійців повертаються до армії - Клименко

Близько 72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу в лавах Сил оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив у Telegram-каналі.

"72% наших Героїв знову повертаються у стрій, ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації. Військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну допомогу — медична та психологічна реабілітація має працювати на них" , — заявив Ігор Клименко.

За його словами, станом на сьогодні 1917 військовослужбовців та співробітників МВС перебувають у полоні. Звільнили 699 людей.

Як повiдомлялось, 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час воєнної операції українських військових у Курській області Росії в полон узяли "сотні" російських військових.