Трамп заробив 300 тисяч доларах на продажах фірмових Біблій

Колишній президент США Дональд Трамп зміг заробити 300 тисяч доларів на продажах фірмових Біблій. Про це свідчить фінансова звітність Трампа, на яку посилається The New York Times, повідомляє Європейська правда.

Біблія від ексочільника Білого дому продається в Інтернеті за 60 доларів, а примірник з автографом пана Трампа – за 1000 доларів.

"Так, це єдина Біблія, схвалена президентом Трампом!" – рекламує примірник сайт.

Крім того, книга "Листи до Трампа", збірник особистих записок, які різні знаменитості писали Трампу протягом десятиліть, принесла колишньому президенту 4,5 мільйона доларів.

Як відомо, у березні Трамп у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на його численні судові справи почав продавати американцям Біблії. Купити книжку пропонують за $59,99.

Президент США Джо Байден, коментуючи продаж Біблій від Трампа, заявляв, що майже готовий купити один примірник, "щоб подивитися, що там, в біса, написано".