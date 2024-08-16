Трамп заработал 300 тысяч долларах на продажах фирменных Библий

Бывший президент США Дональд Трамп смог заработать 300 тысяч долларов на продажах фирменных Библий. Об этом свидетельствует финансовая отчетность Трампа, на которую ссылается The New York Times, сообщает Европейская правда.

Библия от экс-главы Белого дома продается в Интернете за 60 долларов, а экземпляр с автографом господина Трампа – за 1000 долларов.

"Да, это единственная Библия, одобренная президентом Трампом!" – рекламирует экземпляр сайт.

Кроме того, книга "Письма к Трампу", сборник личных записок, которые разные знаменитости писали Трампу в течение десятилетий, принесла бывшему президенту 4,5 миллиона долларов.

Как известно, в марте Трамп в разгар предвыборной кампании и с ростом расходов по его многочисленным судебным делам начал продавать американцам Библии. Купить книгу предлагают за $59,99.

Президент США Джо Байден, комментируя продажу Библий от Трампа, заявлял, что почти готов купить один экземпляр, "чтобы посмотреть, что там, к черту, написано".