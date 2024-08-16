Внаслідок обстрілів Херсону знищена єдина в Україні "зелена школа"

Сьогодні першу та єдину в Україні "зелену школу" в Україні знищили росіяни. Вона була створена за допомоги уряду Фінляндії на базі школи №21 в Антонівці. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна.

За пів дня 16 серпня російські окупанти двічі атакували навчальний заклад, завдавши суттєвих пошкоджень та непоправної шкоди.

Мрочко нагадав, що школа прийняла своїх перших дві сотні учнів у 2016 році. Її збудували за європейськими принципами енергозбереження.

Заклад мав сучасну систему очищення повітря - рекуперацію, яка була встановлена на стелі. Всередині кабінетів та коридорів не було труб та батарей, адже теплом школу забезпечували сонячні батареї, які були розташовані на її даху.

"На відео - якою була і який вигляд має зараз унікальна "зелена школа" в Антонівці після низки терористичних атак російських окупантів" , - написав у своєму дописі у Facebook Мрочко, оприлюднивши відео із порівнянням навчального закладу "до" та "зараз".

Російські обстріли Херсонської області

Загарбники продовжують систематично обстрілювати регіон, частина якого досі знаходиться під російською окупацією ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Російські удари переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, звичайних громадян та їх домівки, а також на волонтерів, які продовжують допомагати місцевим жителям. Нещодавно окупанти під час чергової атаки пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.