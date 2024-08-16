В результате обстрелов Херсона уничтожена единственная в Украине "зеленая школа"

Сегодня первую и единственную в Украине "зеленую школу" в Украине уничтожили россияне. Она была создана при помощи правительства Финляндии на базе школы №21 в Антоновке. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина.

За пол дня 16 августа российские оккупанты дважды атаковали учебное заведение, нанеся существенные повреждения и непоправимый ущерб.

Мрочко напомнил, что школа приняла свои первые две сотни учеников в 2016 году. Ее построили по европейским принципам энергосбережения.

Заведение имело современную систему очистки воздуха - рекуперацию, которая была установлена на потолке. Внутри кабинетов и коридоров не было труб и батарей, ведь теплом школу обеспечивали солнечные батареи, расположенные на ее крыше.

"На видео - какой была и как выглядит сейчас уникальная "зеленая школа" в Антоновке после ряда террористических атак российских оккупантов" , - написал в своем сообщении в Facebook Мрочко, обнародовав видео со сравнением учебного заведения "до" и "сейчас".

Российские обстрелы Херсонской области

Захватчики продолжают систематически обстреливать регион, часть которого по-прежнему находится под российской оккупацией еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Российские удары преимущественно направлены на гражданскую инфраструктуру, обычных граждан и их дома, а также на волонтеров, продолжающих помогать местным жителям. Недавно оккупанты во время очередной атаки повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.