Італійські журналісти показали репортаж із Суджі, яка перебуває під контролем ЗСУ

Італійські журналісти відвідали Суджу під контролем ЗСУ у Курській області, повідомляє 24 Канал.

На відео, яке оприлюднили в акаунті телеканалу в соцмережі X (раніше твітер), італійська кореспондентка Стефанія Баттістіні разом з українськими військовими перетинає кордон з Росією з території України. Вона проїхала містом броньованим автомобілем.

Так, журналістка проїжджала повз зруйновані російські укріплення та підбиту українську бронемашину. Наші військові підтвердили, що контролюють Суджу.

"Бєлгород ліворуч. Наступного разу відвеземо вас туди" , – сказав український воїн, коли проїжджав повз дорожній знак.

"Ми дісталися Суджі в Курській області Росії під час наступу української армії. Будинки мирних мешканців цілі. Чути шум безпілотників" , – написала Баттістіні на своїй сторінці в соцмережі X.

У російському місті знімальна група з Італії вимушена була ховатися від дрона. Крім цього, кореспондентка також поговорила із деякими жителями Суджі. Вони заявили, що росіяни сказали їм зібратися в одному місці й поїхали, кинувши їх.

Дівчина, з якою спілкувалася журналістка, заявила, що військові Збройних Сил України добре до них ставляться.