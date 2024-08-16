Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, находящейся под контролем ВСУ

Итальянские журналисты посетили Суджу под контролем ВСУ в Курской области, сообщает 24 Канал.

На видео, обнародованном в аккаунте телеканала в соцсети X (ранее твиттер), итальянская корреспондентка Стефания Баттистини вместе с украинскими военными пересекает границу с Россией с территории Украины. Она проехала по городу бронированным автомобилем.

Так, журналистка проезжала мимо разрушенных российских укреплений и подбитой украинской бронемашины. Наши военные подтвердили, что контролируют Суджу.

"Белгород слева. В следующий раз отвезем вас туда" , - сказал украинский воин, когда проезжал мимо дорожного знака.

"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей цели. Слышен шум беспилотников" , - написала Баттистине на своей странице в соцсети X.

В русском городе съемочная группа из Италии вынуждена была скрываться от дрона. Кроме того, корреспондентка также побеседовала с некоторыми жителями Суджи. Они заявили, что россияне сказали им собраться в одном месте и уехали, бросив их.

Девушка, с которой общалась журналистка, заявила, что военные Вооруженных сил Украины хорошо к ним относятся.