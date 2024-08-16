В ООН повідомили про наявність доказів катувань українців у російському полоні

Голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні. Про це ідеться у дописі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов провів робочу зустріч з Белл.

Вони обговорили питання наступної тематичної доповіді Моніторингової місії, зокрема - фокусу на поводженні з військовополоненими.

Голова Місії ООН наголосила, що доповідь матиме великий тематичний розділ, який стосуватиметься питання утримання українських полонених на території РФ і тимчасово захоплених українських територіях, а також поводження з російськими військовополоненими в Україні.

Белл підкреслила, що, "попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні".

Вона висловила вдячність українській стороні за надання доступу представникам місії до місць тримання російських полонених і забезпечення конфіденційності спілкування.

Усов, своєю чергою, наголосив, що Україна відкрита до співпраці, надає усю необхідну інформацію і розраховує на повне та об’єктивне висвітлення ситуації з дотриманням прав військовополонених.

Учасники зустрічі також обговорили поточні проєкти Координаційного штабу, спрямовані на активізацію переговорного процесу й визволення українських громадян з російського полону.