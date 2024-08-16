В ООН сообщили о наличии доказательств пыток украинцев в российском плену

Глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Даниэль Белл заявила, что свидетельства освобожденных украинских военных подтверждают системную практику пыток в плену. Об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов провел рабочую встречу с Беллом.

Они обсудили вопросы следующего тематического доклада Мониторинговой миссии, в частности – фокуса на обращении с военнопленными.

Глава Миссии ООН подчеркнула, что доклад будет иметь большой тематический раздел, который будет касаться вопроса содержания украинских пленных на территории РФ и временно захваченных украинских территориях, а также обращения с российскими военнопленными в Украине.

Белл подчеркнула, что, "несмотря на относительное улучшение отношения к пленным в некоторых местах содержания, свидетельства освобожденных украинских военных подтверждают системную практику пыток в плену".

Она выразила благодарность украинской стороне за предоставление доступа представителям миссии к местам содержания российских пленных и обеспечению конфиденциальности общения.

Усов в свою очередь подчеркнул, что Украина открыта к сотрудничеству, предоставляет всю необходимую информацию и рассчитывает на полное и объективное освещение ситуации с соблюдением прав военнопленных.

Участники встречи также обсудили текущие проекты Координационного штаба, направленные на активизацию переговорного процесса и освобождение украинских граждан из российского плена.