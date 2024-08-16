Генштаб: На фронті 75 боєзіткнень, на Покровському – найгарячіше

На фронті кількість бойових зіткнень із російськими військами зросла до 75, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, де провів майже третину від усіх атак.﻿ Про це поінформував Генеральний штаб Збройних сил України, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 п’ятниці, 16 серпня, повідомляє Укрінформ.

«Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Російські окупанти і далі намагаються використати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку» , - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, російські загарбники застосовують авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Фотовиж, Стара Гута, Новоолександрівка та Дружба. Із реактивних систем залпового вогню ворог бив по Бачівську, а також завдав авіаційних ударів біля Степка, Миропілля, Малої Рибиці, Кияниці та Краснопілля.

На Харківському напрямку російські військові вісім разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Липців. У Вовчанську бій ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував українські позиції. Сили оборони відбили атаки поблизу Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Атака у бік Лозової ще триває, точиться бій. Також загарбники завдали двох ударів керованими авіаційними бомбами по Куп’янську-Вузловому.

На Лиманському напрямку ворог атакував у районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже шість боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки. Ситуація контрольована. Під удари російських бомб потрапили райони Осинового, Дружелюбівки і Серебрянки, де росіяни задіяли вісім КАБів.

На Сіверському напрямку ворог не полишає спроби прорвати оборону українських військ, проте отримує жорстку відсіч. Так, поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного загарбники сім разів намагались потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Всі атаки зупинено.

На Краматорському напрямку армія РФ здійснила три штурмових дії поблизу Григорівки і Часового Яру. Два з цих боєзіткнень тривають.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Російська армія атакує біля населених пунктів Торецьк і Біла Гора, де українські захисники відбивають два штурми. У районах Нью-Йорка, Залізного та Неліпівки шість боєзіткнень вже завершені. Авіація росіян бомбардувала Торецьк, також загарбники обстріляли Дачне і Нью-Йорк некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку відбулася найбільша кількість боєзіткнень. Із початку доби ворог здійснив вже 23 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакував у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 ворожих атак, шість боїв ще тривають. Окрім того, трьох авіаударів НАРами зазнав Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники дев’ять разів атакували українські підрозділи. Ворог намагався просунутись поблизу Красногорівки, Георгіївки, Олександрівки та Костянтинівки, по останній також бив НАРами.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили одну штурмову дію ворога у бік Костянтинівки. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Вугледара і Новодонецького, там загарбники били з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки російські військові один раз безуспішно намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили також одну ворожу атаку.