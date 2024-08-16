Генштаб: На фронте 75 боестолкновений, на Покровском – горячее всего
На фронте количество боевых столкновений с российскими войсками возросло до 75, активнее всего враг действует на Покровском направлении, где провел почти треть от всех атак. Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 16:00 пятницы, 16 августа, сообщает Укринформ.
«Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты продолжают пытаться использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку», - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские захватчики применяют авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фотовиж, Старая Гута, Новоалександровка и Дружба. Из реактивных систем залпового огня враг бил по Бачевску, а также нанес авиационные удары возле Степка, Мирополья, Малой Рыбицы, Кияницы и Краснополья.
На Харьковском направлении российские военные восемь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске бой еще продолжается.
На Купянском направлении враг семь раз атаковал украинские позиции. Силы обороны отбили атаки вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Атака в сторону Лозовой еще продолжается, идет бой. Также захватчики нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами по Купянску-Узловому.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки, где россияне задействовали восемь КАБов.
На Северском направлении враг не оставляет попытки прорвать оборону украинских войск, однако получает жесткий отпор. Так, вблизи Верхнекаменского, Спирного и Переездного захватчики семь раз пытались потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Все атаки остановлены.
На Краматорском направлении армия РФ осуществила три штурмовых действия вблизи Григорьевки и Часового Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Российская армия атакует возле населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где украинские защитники отбивают два штурма. В районах Нью-Йорка, Железного и Нелиповки шесть боестолкновений уже завершены. Авиация россиян бомбила Торецк, также захватчики обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.
На Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток враг совершил уже 23 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковал в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 вражеских атак, шесть боев еще продолжаются. Кроме того, три авиаудара НАРами потерпел Александрополь.
На Кураховском направлении с начала суток захватчики девять раз атаковали украинские подразделения. Враг пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки, по последней также бил НАРами. На Времовском направлении Силы обороны отбили одно штурмовое действие врага в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку Угледара и Новодонецкого, там захватчики били из вооружения вертолетов Ка-52.
На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки российские военные один раз безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили также одну вражескую атаку.