Генштаб: На фронте 75 боестолкновений, на Покровском – горячее всего

На фронте количество боевых столкновений с российскими войсками возросло до 75, активнее всего враг действует на Покровском направлении, где провел почти треть от всех атак.﻿ Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 16:00 пятницы, 16 августа, сообщает Укринформ.

«Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты продолжают пытаться использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку» , - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские захватчики применяют авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фотовиж, Старая Гута, Новоалександровка и Дружба. Из реактивных систем залпового огня враг бил по Бачевску, а также нанес авиационные удары возле Степка, Мирополья, Малой Рыбицы, Кияницы и Краснополья.

На Харьковском направлении российские военные восемь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске бой еще продолжается.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал украинские позиции. Силы обороны отбили атаки вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Атака в сторону Лозовой еще продолжается, идет бой. Также захватчики нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами по Купянску-Узловому.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки, где россияне задействовали восемь КАБов.

На Северском направлении враг не оставляет попытки прорвать оборону украинских войск, однако получает жесткий отпор. Так, вблизи Верхнекаменского, Спирного и Переездного захватчики семь раз пытались потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Все атаки остановлены.﻿

На Краматорском направлении армия РФ осуществила три штурмовых действия вблизи Григорьевки и Часового Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Российская армия атакует возле населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где украинские защитники отбивают два штурма. В районах Нью-Йорка, Железного и Нелиповки шесть боестолкновений уже завершены. Авиация россиян бомбила Торецк, также захватчики обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток враг совершил уже 23 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковал в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 вражеских атак, шесть боев еще продолжаются. Кроме того, три авиаудара НАРами потерпел Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики девять раз атаковали украинские подразделения. Враг пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки, по последней также бил НАРами. На Времовском направлении Силы обороны отбили одно штурмовое действие врага в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку Угледара и Новодонецкого, там захватчики били из вооружения вертолетов Ка-52.

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки российские военные один раз безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили также одну вражескую атаку.