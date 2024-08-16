ЗСУ просунулися до трьох кілометрів у Курській області - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 16 серпня, заявив, що українські військові у Курській області просунулися від одного до трьох кілометрів. З посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського, повідомляє Новое время.

Зокрема, Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті.

«Війська продовжують ведення наступальних боїв, маємо просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. Загалом, ситуація залишається контрольованою» , — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що українські бійці також працюють над поповнення обмінного фонду. Сирський заявив, що генерал Едуард Москальов, якого призначили керівником військової комендатури у Курській області, розпочав виконання своїх обов’язків.

«Продовжуємо поповнювати [обмінний фонд]…На даний час йдуть бої в районі Малої Локні [село в Суджанському районі Курської області]. Я сподіваюся, що буде взято багато полонених» , — додав Сирський.

Сирський також зазначив, що важкі бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках.