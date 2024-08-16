ВСУ продвинулись до трех километров в Курской области - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 16 августа, заявил, что украинские военные в Курской области продвинулись от одного до трех километров. Со ссылкой на соцсети президента Владимира Зеленского, сообщает Новое время.

В частности, Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте.

«Войска продолжают ведение наступательных боев, имеем продвижение на некоторых направлениях от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В общем, ситуация остается контролируемой» , — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что украинские бойцы также работают над пополнением обменного фонда. Сырский заявил, что генерал Эдуард Москалев, которого назначили руководителем военной комендатуры в Курской области, приступил к выполнению своих обязанностей.

«Продолжаем пополнять [обменный фонд]…В настоящее время идут бои в районе Малой Локни [село в Суджанском районе Курской области]. Я надеюсь, что будет взято много пленных» , — добавил Сырский.

Сырский также отметил, что тяжелые бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях.