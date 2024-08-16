Лукашенко помилував десятки людей, засуджених за "злочини протестного спрямування"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав наказ про помилування 30 людей, яких було засуджено за «злочини протестного спрямування». З посиланням на пресслужбу Лукашенка, повідомляє Новое время.

Серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають серйозні захворювання. Також є люди пенсійного віку.

Всі вони нібито «визнали провину, щиро покаялися у скоєному і взяли зобов’язання вести правослухняний спосіб життя». Контролюватиме виконання цих «зобовʼязань» Міністерство внутрішніх справ.