Лукашенко помиловал десятки человек, осужденных за "преступления протестного толка"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал приказ о помиловании 30 человек, осужденных за «преступления протестного направления». Со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, сообщает Новое время.

Среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них испытывают серьезные заболевания. Также есть люди пенсионного возраста.

Все они якобы «признали вину, искренне покаялись в содеянном и обязались вести правопослушный образ жизни». Контролирует выполнение этих «обязательств» Министерство внутренних дел.