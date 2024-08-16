Зеленський запропонував Раді законопроект щодо заборони РПЦ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Радою Церков щодо законопроєкту про заборону діяльності РПЦ.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної" , - заявив президент.