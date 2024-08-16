З Сумщини евакуювали 21 тисячу людей - Клименко
З прикордонних районів Сумської області евакуювали 21 тисячу людей через постійні російські обстріли. 75% евакуйованих — це діти. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону, повідомляє Новое время.
«На цей час евакуйовано 21 тисячу наших громадян, які проживають у прикордонній зоні Сумської області. Ми готові до евакуації іще 25 тисяч людей», — заявив він.
За даними міністра, 75% евакуйованих з Сумської області - це діти.
«Більшість людей у Сумській області з розумінням ставляться до евакуації і до безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях», — сказав він.