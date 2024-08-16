Из Сумщины эвакуировали 21 тысячу человек - Клименко

Из приграничных районов Сумской области эвакуировали 21 тысячу человек из-за постоянных российских обстрелов. 75% эвакуированных — это дети. Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«В настоящее время эвакуированы 21 тысяча наших граждан, проживающих в приграничной зоне Сумской области. Мы готовы к эвакуации еще 25 тысяч человек» , — заявил он.

По данным министра, 75% эвакуированных из Сумской области — это дети.