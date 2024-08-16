Військові РФ на Білгородщині відрізали голову українському воїну - DeepState

Російські загарбники записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області РФ﻿. З посиланням на дані українського аналітичного проєкту DeepState, повідомляє Ділова столиця.

"В одному з відео так звані морські піхотинці РФ хизуються відрізаною головою українського військового. Місцем злочину є КПП Колотиліка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога" , — сказано у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що перевіряють цю інформацію.

Раніше The Washington Post повідомляв, що нібито поспілкувалася із трьома пораненими українськими солдатами, у тому числі командиром, які днями перетнули кордон із Росією на бронетранспортерах через КПП Колотилівка. Вони розповіли, що на цій ділянці зіштовхнулися із сильним опором росіян.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що у Донецькій області російські військові відтяли голову беззбройному бійцю ЗСУ, який хотів здатися в полон.