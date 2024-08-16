Военные РФ на Белгородщине отрезали голову украинскому воину - DeepState

Российские захватчики записали видео с отрезанным главой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области РФ﻿. Со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState, сообщает Деловая столица.

"В одном из видео так называемые морские пехотинцы РФ щеголяют отрезанной головой украинского военного. Местом преступления является КПП Колотылика. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил Обороны прорвать врага" , — сказано в сообщении.

В Офисе генерального прокурора отметили, что проверяют эту информацию.

Ранее The Washington Post сообщал, что его журналисты якобы пообщалась с тремя ранеными украинскими солдатами, в том числе командиром, которые на днях пересекали границу с Россией на бронетранспортерах через КПП Колотиловка. Они рассказали, что на этом участке столкнулись с сильным сопротивлением россиян.

Напомним, 18 июня стало известно, что в Донецкой области российские военные отрезали голову безоружному бойцу ВСУ, который хотел сдаться в плен.