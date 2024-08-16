Бійці ССО показали відео з Курщини перед наступом ЗСУ

Спецпризначенці ССО за деякий час до початку наступу у Курській області проводили розвідку та вивчали територію кордону з Росією.﻿ З посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На опублікованому відео показано, як бійці ССО досліджують певні ділянки територій та проводять розмінування. Один з бійців зазначає, що територія значно відрізняється від тієї, що представлена на мапах.

Вони були змушені шукати альтернативні шляхи для того, щоб їх не було викрито. Окрім цього бійці захопили у полон декількох росіян.

Варто зауважити, що раніше бійці ССО вже публікували ще одне відео з операції у Курській області. Там показано, як вони знищили десяток росіян за одну операцію.