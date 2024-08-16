Вибухи на Північних потоках: Нідерланди не зменшать підтримку України - прем'єр

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що не хоче коментувати вибухи на “Північних потоках” та інформацію про можливу роль України, повідомляє Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, під час щотижневої пресконференції він сказав, що підтримка Нідерландами України не зменшується.

“Ми стоїмо з Україною. Наші зусилля спрямовані на підтримку цієї країни. Чекаємо на результати німецького розслідування” , - сказав він.

За його словами, “важливо зупинити напад Росії на Україну в інтересах безпеки Європи та Нідерландів. Це означає, що підтримка України здійснюється саме у цьому контексті”.

Зі свого боку міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп та міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також сказали, що чекають на результати розслідування.

Брекельманс також наголосив, що Нідерланди мають продовжувати підтримувати Україну, “бо ця країна бореться не лише за своє виживання, а й нашу безпеку”.