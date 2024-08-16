Взрывы на Северных потоках: Нидерланды не снизят поддержку Украины - премьер

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что не хочет комментировать взрывы на Северных потоках и информацию о возможной роли Украины, сообщает Укринформ.

В Гааге во время еженедельной пресс-конференции он сказал, что поддержка Нидерландами Украины не уменьшается.

“Мы стоим с Украиной. Наши усилия направлены на поддержку этой страны. Ждем результатов немецкого расследования” , - сказал он.

По его словам, важно остановить нападение России на Украину в интересах безопасности Европы и Нидерландов. Это значит, что поддержка Украины осуществляется именно в этом контексте.

Со своей стороны министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также сказали, что ожидают результатов расследования.

Брекельманс также подчеркнул, что Нидерланды должны продолжать поддерживать Украину, "поскольку эта страна борется не только за свое выживание, но и за нашу безопасность".