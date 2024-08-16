Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн

У п’ятницю, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених Посла Мексиканських Сполучених Штатів в Україні, Італійської Республіки, Словацької Республіки, Королівства Нідерланди, Республіки Індія та Посла Королівства Бельгія.﻿ З посиланням на пресслужбу Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави привітав новопризначених послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на інтенсивний розвиток двостороннього діалогу з їхніми країнами.

Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави під час повномасштабної російської агресії.

Зокрема, від сьогодні в Україні представлятимуть: