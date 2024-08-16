Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран

В пятницу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов - Мексиканских Соединенных Штатов в Украине, Итальянской Республики, Словацкой Республики, Королевства Нидерланды, Республики Индия и посла Королевства Бельгия. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства поздравил новоназначенных послов с началом дипломатической миссии в Украине и выразил надежду на интенсивное развитие двустороннего диалога с их странами.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства во время полномасштабной российской агрессии.

В частности, с сегодняшнего дня в Украине будут представлять: