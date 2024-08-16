У МЗС відреагували на заяви роспропаганди про застосувня Україною "брудних бомб"
Речник МЗС Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів про нібито плани застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС. З посиланням на соцмережі Тихого, російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню", - заявив Тихий.
Увечері 16 серпня російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Київ нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій атомних електростанціях.
За їхніми словами, для атаки начебто планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивною речовиною, їх уже завезено в населений пункт Жовті Води Дніпропетровської області.
Крім того, російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ "готують вибух брудної ядерної бомби".