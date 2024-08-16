В МИД отреагировали на заявления роспропаганды о применении Украиной "грязных бомб"

Спикер МИД Георгий Тихий опроверг заявления российских пропагандистов о якобы планах применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС.﻿ Со ссылкой на соцсети Тихого, российские пропагандистские СМИ, сообщает Украинская правда.

"Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные станции. Мы официально опровергаем эти ложные заявления. Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать такие действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь" , - заявил Тихий.

We are seeing another surge in insane Russian propaganda about alleged Ukrainian plans to use "dirty bombs" or attack nuclear plants. We officially refute these false claims. Ukraine has no intention or ability to take any such actions. Russia must stop spreading dangerous lies. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) August 16, 2024

Вечером 16 августа российские пропагандистские СМИ заявили, что Киев якобы планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям.

По их словам, для атаки якобы планируют использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.

Кроме того, российский "военкор" заявил, что ВСУ "готовят взрыв грязной ядерной бомбы".