У низці областей оголосили тривогу через ударні безпілотники РФ (Оновлено)
Увечері 16 серпня російська армія запустила в Україну ударні безпілотники. З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.
У Сумській області оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА о 21:57.
О 23:04 про БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний.
Пізніше повідомили про:
- БпЛА над Черкасами, курс південно-західний;
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
- БпЛА в північній та західній частині Полтавської області, курс південно-західний;
- БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний;
- БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
О 23:56 стало відомо про рух:
- БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.