У низці областей оголосили тривогу через ударні безпілотники РФ (Оновлено)

Увечері 16 серпня російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

У Сумській області оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА о 21:57.

О 23:04 про БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний.

Пізніше повідомили про:

БпЛА над Черкасами, курс південно-західний;

БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний;

БпЛА в північній та західній частині Полтавської області, курс південно-західний;

БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний;

БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

О 23:56 стало відомо про рух: