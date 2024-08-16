Close button

У низці областей оголосили тривогу через ударні безпілотники РФ (Оновлено)

У низці областей оголосили тривогу через ударні безпілотники РФ (Оновлено)
Фото: Facebook

Увечері 16 серпня російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

У Сумській області оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА о 21:57.

О 23:04 про БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний.

Пізніше повідомили про:

  • БпЛА над Черкасами, курс південно-західний;
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній та західній частині Полтавської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

О 23:56 стало відомо про рух:

  • БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.

Новини

Популярні теми форуму

analytics