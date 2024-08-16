В ряде областей объявили тревогу из-за ударных беспилотников РФ (Обновлено)
Вечером 16 августа российская армия запустила в Украину ударные беспилотники. Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.
В Сумской области объявили об угрозе применения ударных БпЛА в 21:57.
В 23:04 о БпЛА через Полтавскую область, курс юго-западный.
Позже сообщили о:
- БпЛА над Черкассами, курс юго-западный;
- БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный;
- БпЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный;
- БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный;
- БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
В 23:56 стало известно о движении:
- БпЛА в южной части Черниговской области, курс западный.
- БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
- БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.