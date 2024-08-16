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В ряде областей объявили тревогу из-за ударных беспилотников РФ (Обновлено)

В ряде областей объявили тревогу из-за ударных беспилотников РФ (Обновлено)
Фото: Facebook

Вечером 16 августа российская армия запустила в Украину ударные беспилотники. Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В Сумской области объявили об угрозе применения ударных БпЛА в 21:57.

В 23:04 о БпЛА через Полтавскую область, курс юго-западный.

Позже сообщили о:

  • БпЛА над Черкассами, курс юго-западный;
  • БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный;
  • БпЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный;
  • БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный;
  • БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

В 23:56 стало известно о движении:

  • БпЛА в южной части Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.

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