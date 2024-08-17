DeepState: Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 17 серпня оновили карту й повідомили, що Сили оборони контролюють село Борки Курської області РФ, повідомляє Українська правда.
"Сили Оборони звільнили Борки на Курщині".
DeepState повідомив також, що росіяни просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині.
Що передувало:
У ніч на 16 серпня DeepState повідомив, що Сили оборони контролюють село Внєзапноє Курської області РФ.
Повідомлялося, що станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.