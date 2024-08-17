DeepState: Силы обороны взяли под контроль село Борки Курской области

Аналитики проекта DeepState в ночь на 17 августа обновили карту и сообщили, что Силы обороны контролируют село Борки Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

"Силы Обороны освободили Борки в Курской области".

DeepState сообщил также, что россияне продвинулись в Гродовке, Николаевке и Северном в Донецкой области.

Что предшествовало:

В ночь на 16 августа DeepState сообщил, что Силы обороны контролируют село Внезапное Курской области РФ.

Сообщалось, что по состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.