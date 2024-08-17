Російські війська завдали ударів по Харківській області: загинула жінка
Цивільна загинула внаслідок нічного обстрілу села Козача Лопань у Харківській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська ОВА.
Близько 22:00 та близько півночі ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілів загинула жінка.
Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.
Пізніше, о 4:30, відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.
Протягом 16 серпня вбитих та поранених цивільних в області не зафіксували.