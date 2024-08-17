Российские войска нанесли удары по Харьковской области: погибла женщина
Гражданская погибла в результате ночного обстрела села Казачья Лопань в Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Около 22:00 и около полуночи враг нанес удары по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрелов погибла женщина.
Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.
Позже, в 4:30, состоялся обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В течение 16 августа убитых и раненых гражданских в области не зафиксировали.