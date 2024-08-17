Российские войска нанесли удары по Харьковской области: погибла женщина

Гражданская погибла в результате ночного обстрела села Казачья Лопань в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Около 22:00 и около полуночи враг нанес удары по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрелов погибла женщина.

Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.

Позже, в 4:30, состоялся обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В течение 16 августа убитых и раненых гражданских в области не зафиксировали.