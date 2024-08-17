В "Укрзалізниці" попередили про затримку кількох рейсів через аварію в Польщі
У Польщі поїзд Варшава - Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною. Це спричинило затримку кількох українських рейсів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.
Як зазначили в УЗ, поїзд SKPL 768Л Варшава - Рава-Руська через аварію прибуде із запізненням на 4 години. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
"Це означає, що стиковочний український рейс з Рави-Руської до Львова та Коломиї також вирушить із затримкою, чекаючи на прибуття пасажирів з Польщі", - додали в компанії.
Також там попередили, що аварія призвела до зміщення відправлення ранкового зворотного рейсу 767Л з Рави-Руської до Варшави. Точний час повідомлятимуть співробітники вокзалів.
Що передувало
Нагадаємо, ще в червні в "Укрзалізниці" повідомляли, що частина поїздів, які рухалися до польського Хелма, змінюють кінцеву станцію на Дорохуськ.
Це стосується пересадкових поїздів №23 Київ - Хелм, №93/93 Харків - Хелм, №120 Хелм - Дніпро.
Також ми писали, що ремонтні роботи на польській залізниці призвели до того, що деякі поїзди з Хелмського напрямку курсуватимуть з обмеженим маршрутом .