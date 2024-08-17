В "Укрзализныце" предупредили о задержке нескольких рейсов из-за аварии в Польше

В Польше поезд Варшава - Рава-Русская столкнулся с диким животным. Это привело к задержке нескольких украинских рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

Как отметили в УЗ, поезд SKPL 768Л Варшава - Рава-Русская из-за аварии прибудет с опозданием на 4 часа. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Это означает, что стыковочный украинский рейс из Рава-Русской во Львов и Коломыю также отправится с задержкой, ожидая прибытия пассажиров из Польши" , - добавили в компании.

Также там предупредили, что авария привела к смещении отправки утреннего обратного рейса 767Л из Равы-Русской в ​​Варшаву. Точное время будут сообщать сотрудники вокзалов.

Что предшествовало

Напомним, еще в июне в "Укрзализныце" сообщали, что часть поездов, которые двигались в польский Хелм, меняют конечную станцию на Дорохуск.

Это касается пересадочных поездов №23 Киев - Хелм, №93/93 Харьков - Хелм, №120 Хелм - Днепр.

Также мы писали, что ремонтные работы на польской железной дороге привели к тому, что некоторые поезда с Хелмского направления будут курсировать с ограниченным маршрутом.