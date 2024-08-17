Раді пропонують посилити захист українців за кордоном: що зміниться

Верховній Раді пропонують розглянути проект закону №11270, який повинен вдосконалити механізм реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що саме пропонує змінити зареєстрований у парламенті законопроект і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11270 має на меті вдосконалити механізм реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном.

Він повинен також:

забезпечити додаткові гарантії дотримання основоположних прав наших співгромадян за кордоном

розширити коло суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

поліпшити доступ громадян України, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі за кордоном, до правосуддя та всіх правових гарантій захисту в державі перебування

Основні положення документа пропонують внести зміни до чинного законодавства в частині включення закордонних дипломатичних установ України до переліку суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Крім того, закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" має бути доповнений статтею 13-1, а закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" - статтею 13-3.

Ними визначаються повноваження закордонних дипломатичних установ України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Передбачається, зокрема, що дипломатичні представництва та консульські установи України:

забезпечуватимуть надання консультаційної допомоги громадянам (у цій сфері)

сприятимуть в отриманні правової допомоги громадянам України з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

сприятимуть поверненню таких громадян в Україну - у разі необхідності

взаємодіятимуть з іншими суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі

звітуватимуть спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі

Основне про проект закону

Проект закону №11270 про внесення змін до деяких законів з метою вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном було зареєстровано у Верховній Раді 17 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Марина Бардіна, Олена Кондратюк, Валентин Наливайченко, Ірина Констанкевич, Ольга Василевська-Смаглюк, Євгенія Кравчук та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

22 травня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.(за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11270.