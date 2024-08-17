Close button

Раді пропонують посилити захист українців за кордоном: що зміниться

Раді пропонують посилити захист українців за кордоном: що зміниться
Фото: Vadim Chuprina

Верховній Раді пропонують розглянути проект закону №11270, який повинен вдосконалити механізм реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що саме пропонує змінити зареєстрований у парламенті законопроект і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11270 має на меті вдосконалити механізм реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном.

Він повинен також:

  • забезпечити додаткові гарантії дотримання основоположних прав наших співгромадян за кордоном
  • розширити коло суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
  • поліпшити доступ громадян України, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі за кордоном, до правосуддя та всіх правових гарантій захисту в державі перебування

Основні положення документа пропонують внести зміни до чинного законодавства в частині включення закордонних дипломатичних установ України до переліку суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Крім того, закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" має бути доповнений статтею 13-1, а закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" - статтею 13-3.

Ними визначаються повноваження закордонних дипломатичних установ України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Передбачається, зокрема, що дипломатичні представництва та консульські установи України:

  • забезпечуватимуть надання консультаційної допомоги громадянам (у цій сфері)
  • сприятимуть в отриманні правової допомоги громадянам України з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
  • сприятимуть поверненню таких громадян в Україну - у разі необхідності
  • взаємодіятимуть з іншими суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі
  • звітуватимуть спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі

Основне про проект закону

Проект закону №11270 про внесення змін до деяких законів з метою вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі стосовно громадян України за кордоном було зареєстровано у Верховній Раді 17 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Марина Бардіна, Олена Кондратюк, Валентин Наливайченко, Ірина Констанкевич, Ольга Василевська-Смаглюк, Євгенія Кравчук та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Захист українців за кордоном пропонують посилити: що зміниться

22 травня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.(за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11270.

Новини

Популярні теми форуму

analytics