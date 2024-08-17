Раде предлагают усилить защиту украинцев за границей: что изменится

Верховной Раде предлагают рассмотреть проект закона №11270, который должен усовершенствовать механизм реагирования на случаи домашнего насилия и насилия по половому признаку в отношении граждан Украины за рубежом, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что именно предлагает изменить зарегистрированный в парламенте законопроект и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №11270 имеет целью усовершенствовать механизм реагирования на случаи домашнего насилия и насилия по половому признаку в отношении граждан Украины за границей.

Он должен также:

обеспечить дополнительные гарантии соблюдения основополагающих прав наших сограждан за границей

расширить круг субъектов, осуществляющих меры по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола

улучшить доступ граждан Украины, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола за границей, к правосудию и всем правовым гарантиям защиты в государстве пребывания

Основные положения документа предлагают внести изменения в действующее законодательство в части включения зарубежных дипломатических учреждений Украины в перечень субъектов, осуществляющих мероприятия по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Кроме того, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" должен быть дополнен статьей 13-1, а закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" - статьей 13-3.

Ими определяются полномочия зарубежных дипломатических учреждений Украины в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Предполагается, что дипломатические представительства и консульские учреждения Украины:

будут обеспечивать предоставление консультационной помощи гражданам (в этой сфере)

будут содействовать в получении правовой помощи гражданам Украины по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола

будут способствовать возвращению таких граждан в Украину - в случае необходимости

будут взаимодействовать с другими субъектами, осуществляющими меры в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола

будут отчитываться специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин - о результатах осуществления полномочий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола

Основное о проекте закона

Проект закона №11270 о внесении изменений в некоторые законы с целью усовершенствования механизма реагирования на случаи домашнего насилия и насилия по половому признаку в отношении граждан Украины за границей был зарегистрирован в Верховной Раде 17 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Марина Бардина, Елена Кондратюк, Валентин Наливайченко, Ирина Констанкевич, Ольга Василевская-Смаглюк, Евгения Кравчук и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

22 мая документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11270.