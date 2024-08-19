Сварка Трампа та губернатора Джорджії може змінити результати голосування – ЗМІ

Між кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та губернатором Джорджії Браяном Кемпом виник публічний конфлікт. Сварка може вплинути на результати виборів у цьому ключовому штаті, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Як повідомляє Politico, Трамп розлютився на однопартійця ще на початку 2024 року. Причиною стало те, що Кемп пропустив захід щодо збору коштів на виборчу кампанію кандидата від республіканців, а також мітинг у Джорджії.

За кілька днів до цього дружина Кемпа, Марті, сказала місцевому тележурналісту, що вона хотіла б бачити кандидатом у президенти США свого чоловіка, а не голосувати за Трампа.

Після цього колишній президент США попросив помічника в літаку роздрукувати копію репортажу. Трамп назвав коментар першої леді Джорджії "жахливим" та запитав інших на борту літака, включаючи Майкла Уотлі (голову Національного комітету Республіканської партії), як йому слід реагувати.

Союзники Трампа будучи стурбовані тим, що ворожнеча між популярним губернатором штату, що вагається, може нашкодити виборчій кампанії, закликали його утриматися від коментарів. Республіканці в Джорджії щосили намагалися ще більше послабити напруженість між Трампом і Кемпом перед виборами в листопаді, зокрема на благодійному обіді в Бакхеді у квітні.

Однак на мітингу на початку серпня Трамп зробив саме те, чого боялися республіканці. Екс-президент назвав Кемпа "поганим хлопцем", "невірною людиною та дуже посереднім" губернатором. Крім того, Трамп обізвав Кемпа "дрібним".

Politico пише, що одкровення колишнього президента США і нині кандидата можуть ознаменувати переломний момент у його президентській кампанії у ключовому штаті.

Видання зазначає, що Кемп не тільки контролює процес забезпечення явки виборців у Джорджі, але має досвід роботи з "традиційними" республіканцями, і незалежними виборцями, на яких розраховує Трамп для перемоги на виборах у штаті, що вагається.

Після мітингу експрезидента, навіть його радники зрозуміли, що він зайшов надто далеко.

"Штаб Трампа обдзвонював законодавців (штату - ред.) з проханням опублікувати позитивні відгуки про мітинг у соціальних мережах, але їм відповіли відмовою" , - сказав представник Республіканської партії Джорджії на умовах анонімності.

Видання додало, що як в інших штатах, так і в Джорджії, Трамп втратив переконливе лідерство в опитуваннях громадської думки. Це стало після того, як віце-президент США Камала Харріс стала кандидатом у президенти від Демократичної партії.