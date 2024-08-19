Ссора Трампа и губернатора Джорджии может изменить результаты голосования – СМИ

Между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и губернатором Джорджии Брайаном Кемпом возник публичный конфликт. Ссора может повлиять на результаты выборов в этом ключевом штате, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Как сообщает Politico, Трамп разозлился на однопартийца еще в начале 2024 года. Причиной стало то, что Кемп пропустил мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию кандидата от республиканцев, а также митинг в Джорджии.

За несколько дней до этого жена Кемпа, Марти, сказала местному тележурналисту, что она хотела бы видеть кандидатом в президенты США своего мужа, а не голосовать за Трампа.

После этого бывший президент США попросил помощника в самолете распечатать копию новостного репортажа. Трамп назвал комментарий первой леди Джорджии "ужасным" и спросил других на борту самолета, включая Майкла Уотли (главу Национального комитета Республиканской партии), как ему следует реагировать.

Союзники Трампа обеспокоенные тем, что вражда между с популярным губернатором колеблющегося штата может навредить избирательной кампании, призвали его воздержаться от комментариев. Республиканцы в Джорджии изо всех сил пытались еще больше ослабить напряженность между Трампом и Кемпом перед выборами в ноябре, в том числе на апрельском благотворительном обеде в Бакхеде.

Однако на митинге в начале августа Трамп совершил именно то, чего боялись республиканцы. Экс-президент назвал Кемпа "плохим парнем", "неверным человеком и очень посредственным" губернатором. Кроме того, Трамп обозвал Кемпа "мелким".

Politico пишет, что откровения бывшего президента США и ныне кандидата могут ознаменовать переломный момент в его президентской кампании в ключевом штате.

Издание отмечает, что Кемп не только контролирует процесс обеспечения явки избирателей в Джорджи, но имеет опыт работы с "традиционными" республиканцами, и независимыми избирателями, на которых рассчитывает Трамп для победы на выборах в колеблющимся штате.

После митинга экс-президента, даже его советники поняли, что он зашел слишком далеко.

"Штаб Трампа обзванивал законодателей (штата - ред.) с просьбой опубликовать положительные отзывы о митинге в социальных сетях, но им ответили отказом" , - сказал представитель Республиканской партии Джорджии на условиях анонимности.

Издание добавило, что как в других штатах, так и в Джорджии, Трамп потерял убедительное лидерство в опросах общественного мнения. Это стало после того, когда вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии.