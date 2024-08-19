Курс валют НБУ на 19 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 19 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 серпня досяг рівня 41.2110 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 45.2991 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 29 коп. до 53.1931 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 47.5055 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.6009 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,211 000 EUR Євро 45.299 100 GBP Фунт стерлінгів 53.193 100 CHF Швейцарський франк 47.505 500 PLN Польський злотий 10.600 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.