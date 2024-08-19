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Курс валют НБУ на 19 серпня

Курс валют НБУ на 19 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 19 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 серпня досяг рівня 41.2110 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 45.2991 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 29 коп. до 53.1931 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 47.5055 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.6009 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,211 000 +0.0728
EUR Євро 45.299 100 --0.0064
GBP Фунт стерлінгів 53.193 100 +0.2853
CHF Швейцарський франк 47.505 500 +0.0183
PLN Польський злотий 10.600 900 +0.0185

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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