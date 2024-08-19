Курс валют НБУ на 19 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 19 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 серпня досяг рівня 41.2110 за 1 долар.
Євро подешевшав на 1 коп. до 45.2991 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 29 коп. до 53.1931 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 47.5055 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.6009 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,211 000
|EUR
|Євро
|45.299 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.193 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47.505 500
|PLN
|Польський злотий
|10.600 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.