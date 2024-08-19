Курс валют НБУ на 19 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 августа, достиг уровня 41.2110 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 45.2991 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 29 коп до 53.1931 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 47.5055 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.6009 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.211 000 EUR Евро 45.299 100 GBP Фунт стерлингов 53.193 100 CHF Швейцарский франк 47.505 500 PLN Польский злотый 10.600 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.