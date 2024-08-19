Курс валют НБУ на 19 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 августа, достиг уровня 41.2110 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 45.2991 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 29 коп до 53.1931 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 47.5055 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.6009 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.211000
|EUR
|Евро
|45.299100
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.193100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.505500
|PLN
|Польский злотый
|10.600900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.