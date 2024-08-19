Close button

Курс валют НБУ на 19 августа

Курс валют НБУ на 19 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 августа, достиг уровня 41.2110 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 45.2991 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 29 коп до 53.1931 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 47.5055 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.6009 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.211000 +0.0728
EUR Евро 45.299100 --0.0064
GBP Фунт стерлингов 53.193100 +0.2853
CHF Швейцарский франк 47.505500 +0.0183
PLN Польский злотый 10.600900 +0.0185

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics