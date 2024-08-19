Close button

ППО збила всі 11 "Шахедів" – командувач Повітряних сил

ППО збила всі 11 "Шахедів" – командувач Повітряних сил

У ніч на 19 серпня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної збили всі 11 запущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Безпілотники окупанти запустили з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", – йдеться в повідомленні.

Новини

Популярні теми форуму

analytics