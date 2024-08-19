ППО збила всі 11 "Шахедів" – командувач Повітряних сил
У ніч на 19 серпня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної збили всі 11 запущених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Безпілотники окупанти запустили з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", – йдеться в повідомленні.