ПВО сбила все 11 "Шахедов" – командующий Воздушными силами
В ночь на 19 августа российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной сбили все 11 запущенных "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Беспилотники оккупанты запустили с Курского направления и Приморско-Ахтарскую (РФ).
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.