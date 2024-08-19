ПВО сбила все 11 "Шахедов" – командующий Воздушными силами

В ночь на 19 августа российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной сбили все 11 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Беспилотники оккупанты запустили с Курского направления и Приморско-Ахтарскую (РФ).